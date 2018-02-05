На Львівщині горів військкомат
09:36, сьогодні 380 Читать новость на русском
У місті Кам’янка-Бузька, що у Львівські області, ввечері 4 лютого виникла пожежа у будівлі, де розміщено районний військовий комісаріат.
Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА.
Зазначається, що пожежа виникла о 21:42 годині в цегляній двоповерховій будівлі Кам'янка-Бузького РВК.
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Внаслідок пожежі знищено перекриття на площі 2 метри квадратні.
Пожежу ліквідовано о 22:19 годині
Причини пожежі встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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