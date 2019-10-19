Львівщина проти декомунізації. Чотири роки тому назву села Андріївка, яке носить ім'я комуністичного діяча Івана Андрєєва, змінили на Мармузовичі. Але людям таке рішення не до смаку. Вони хочуть повернути стару назву. Справа дійшла навіть до суду.

Чи то Андріївка, чи то Мармузовичі. Одне село на Львівщині у Бузькому районі потрапило до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати начебто через комуністичні назви. Але місцева громада не погоджується з цим, вимагаючи повернути стару назву.

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До 2016 року село називалося Андріївка, а останніх чотири роки в документах – Мармузовичі. Населений пункт декомунізували. Але сільська рада залишилася Андріївською, як, власне, і школа.

Навіть зараз, коли ми їдемо з дітьми на екскурсію, їх питаються: звідки ви. Вже після цього перейменування вони відповідають, що з Андріївки,

– сказала вчителька Олеся Семен.

Довідка: у книзі, що нею керувався Інститут національної пам'яті, йдеться: село з 1946 року до 2016 року називали на честь директора моторно-тракторної станції Івана Андрєєва.

Таку інформацію знайшов доцент Львівського національного університету Іван Ціхоцький.

У мене просто були знайомі в Інституті національної пам'яті. Вони звернулися до мене, чи не знаю я інших населених пунктів, які би підпадали під декомунізацію. І, власне, оскільки я походжу з Буська та історію села Андріївки чудово знаю, то я повідомив їм цю інформацію,

– зауважив Ціхоцький.



Доцент Львівського національного університету Іван Ціхоцький

Тож юридично село називається "Мармузовичі". Але як вказівники, так і органи місцевого самоврядування свідчать про зовсім інше. Допоки збирають документи та звернення до Верховної Ради, аби повернути назву "Андріївка", у місцевих починається паперова тяганина.



На Львівщині люди вимагають повернути стару радянську назву села

Місцеві мешканці уже мають на руках згоду сільської та районної рад, аби перейменувати село назад на Андріївку. Тепер слово за обласними управлінцями. Якщо обласна рада погодиться на такий аргумент, залишиться провести рішення через Верховну Раду.