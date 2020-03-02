На Львівщині сталась стрілянина: загинула дівчина, ще один чоловік поранений

У Львівській області сталася стрілянина. Мешканець Харківщині вбив свою знайому, а також поранив очевидця події.

У місті Пустомити на Львівщині між 56-річним мешканцем Харківської області та 22-річній дівчиною стався конфлік, повідомляє ZAXID.net.

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За даними правоохоронців, чоловік вистрелив у свою знайому, мешканку міста Яворів, а також поранив очевидця події, який прийшов на допомогу дівчині. 22-річна дівчина померла у швидкій, а 42-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Зловмисник утік на мікроавтобусі. На території Львівської області ввели поліцейську операцію, до розшуку та затримання нападника. Невдовзі в лісовому масиві між селами Наварія та Поршна Пустомитівського району поліцейські знайшли мікроавтобус.



Від пострілу в голову померла 22-річна мешканка Яворів / Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" та статтею "замах на вбивство". Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.



Мікроавтобус нападника / Фото: Нацполіція

Правоохоронці оприлюднили фотографію нападника. Ним виявився 56-річний мешканець Харківщини – Віктор Тур.



Віктор Тур / Фото: Нацполіція

Наразі поліція проводить допити свідків події та родичів учасників події, щоб з'ясувати причину конфлікту.