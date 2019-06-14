На Львівщині ввели обмеження для вантажівок: що змінилось

На автошляхах Львівщини ввели тепловий режим для руху вантажівок. Йдеться про фури загальною масою більше ніж 24 тонн. Заборона на них діє упродовж дня до заходу сонця.

Якщо в денну пору доби показники термометра сягають вище +28 градусів Цельсія, то транспортні засоби масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн не можуть продовжувати рух автомобільними дорогами загального користування.

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Максимальний штраф за надлишковий вантаж складає 255 гривень.

Обмеження ввели через те, що дороги "пливуть" від вантажів, які перевищують дозволену норму. Звідси й колійність, навіть на свіжих ділянках трас. Через постійні порушення щороку збитки держави сягають мільярдів гривень.



Нагадування водіям вантажівок про тепловий режим

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