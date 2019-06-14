11:39
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      На Львівщині ввели обмеження для вантажівок: що змінилось

      119 Читать новость на русском

      На автошляхах Львівщини ввели тепловий режим для руху вантажівок. Йдеться про фури загальною масою більше ніж 24 тонн. Заборона на них діє упродовж дня до заходу сонця.

      Якщо в денну пору доби показники термометра сягають вище +28 градусів Цельсія, то транспортні засоби масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн не можуть продовжувати рух автомобільними дорогами загального користування.

      Читайте також: Черкащани розробили мобільний додаток, який контролює якість доріг

      Максимальний штраф за надлишковий вантаж складає 255 гривень. 

      Обмеження ввели через те, що дороги "пливуть" від вантажів, які перевищують дозволену норму. Звідси й колійність, навіть на свіжих ділянках трас. Через постійні порушення щороку збитки держави сягають мільярдів гривень. 

      вантажі тепловий режим
      Нагадування водіям вантажівок про тепловий режим

      У якому стані нині перебувають дороги України – дивіться розслідування журналістів 24 каналу

      blog_ava
      Рада Безпеки ООН засудила інцидент в Оманській затоці
      сьогодні
      5356
      Теги: Новини України Транспорт Авто Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      сьогодні , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 2251
      День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      сьогодні , 09:42 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      Ірина Полицька 3022
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      сьогодні , 08:40 Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      Олексій Чибісов 1858
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      13 червня , 20:00 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 2500
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук