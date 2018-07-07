На Львівщині затримали групу нелегалів з Іраку

На Львівщині прикордонники затримали вісім нелегалів з Іраку, які намагалися незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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Інформацію про нелегалів отримали співробітники відомства. І одразу перекрили можливе місце перетину кордону. Серед затриманих – двоє чоловіків, три жінки та троє дітей. Біженців доправили до прикордонного підрозділу.

"Іноземців доставлено в прикордонний підрозділ для з’ясування всіх обставин та проведення фільтраційно-перевірочних заходів. Крім того, буде встановлюватися коло осіб, які допомагали їм у незаконній подорожі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Італії в районі порту Кротоне виявили українську яхту з незаконними мігрантами. На борту перебував 71 громадянин, серед них 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини.