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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Марсі можуть бути ознаки живих організмів

589 Читать новость на русском
Кислотні струмки в Англії
Кислотні струмки в Англії / naked-science.ru

Вчені дійшли цікавого рішення, вивчаючи марсіанські умови на Землі. Так, в Дорсета (Південно-Західна Англія) знайшли сліди ліпідів, які є слідами мікроскопічних форм життя.

Про це пише Naked Science.

Сліди ліпідів виявили у кислотних сірковмісних струмках в Англії. Це відкриття може лягти в основу шаблону з пошуку скам'янілих мікробів на Марсі. Планету ще називають "червоною" через специфічний відтінок оксиду заліза.

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Чимало вчених вважають, що частина Марса в минулому була покрита водою, яка в підсумку випарувалася, залишивши велику частину планети сухий і курній. Однак, до цього на Марсі могли відбуватись процеси, як у тому регіоні Англії, який зараз досліджують.

Автори дослідження припускають, що на Марсі могли зберегтися тисячі метричних тонн ліпідів, яких вистачить, щоб заповнити 12 тисяч олімпійських басейнів. Тож вивчаючи Марс на предмет слідів життя дослідники зможуть використовувати ті ж методи, що і на Землі.

"Якщо там було життя, перш ніж вода висохла, її залишки повинні були зберегтися в марсіанському камені. Однак нам ще належить знайти переконливі сліди органічної матерії, які б стали свідченням життя на Червоній планеті", – розповів дослідник Марк Сефтон.

Теги: Техно Космос Марс
Джерело: 24 Канал
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