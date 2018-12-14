На місці колишнього заводу у Львові з'явиться стильна багатоповерхівка: візуалізація

На території колишнього заводу "Кінескоп" у Львові з'явиться 16-поверховий офісний центр.

Висотка з'явиться на вулиці Антоновича, 112а.

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Відповідні містобудівні умови та обмеження на проектування погодили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 14 грудня.

Висота будівлі не перевищуватиме 56,1 метра, а відсоток забудови – 73,5%.



На території колишнього заводу "Кінескоп" у Львові з'явиться новий офісний центр

До слова, з 1 вересня 2018 року в Україні діють нові державні будівельні норми щодо щільності нових житлових забудов.

На території колишнього заводу "Кінескоп" у Львові з'явиться офісний центр, у будівлі якого буде передбачене приміщення під ресторан.



Новий офісний центр з'явиться на вулиці Антоновича у Львові

Будівництвом займеться ТзОВ "Канюк-Стиль", яке належить львівському підприємцю Юрію Канюку.

Поруч він планує збудувати готель із чотирирівневим підземним паркінгом на 180 місць.



Поруч з новим офісним центром планують облаштувати кількарівневий паркінг

Чим був відомий завод "Кінескоп" у Львові?Ще до появи "Кінескопу" у 1930-х роках на цьому місці діяв польський завод "Полюкс", на якому збирали електролампи.



Львівський електровакуумний завод, який виготовляв кінескопи, з’явився у 1954-му році. На початку 90-х там працювало понад 10 тисяч осіб. Через економічну кризу в середині 90-х років завод припинив роботу, а у 1999 році – його визнали банкрутом. На початку 2000-х майно заводу почали продавати. Виробничі цехи і будівля заводу були знесені.



Зараз на невеликій ділянці колишнього заводу діє Свято-Троїцька церква (УПЦ МП).