На Одещині чоловік вбив колишню дружину через опікунство над дитиною

В Одесі 6 грудня правоохоронці знайшли тіло загиблої жінки в охопленій вогнем квартирі. Відомо, що підпал та вбивство організував її колишній чоловік разом зі своєю матір'ю.

Конфлікт за дитину розпочався кілька років тому, суд постановив, що малюк проживатиме у батьків по черзі.

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На момент, коли дитина була в батька, а екс-дружина сама вдома, чоловік вирішив "розправитися з нею". Він убив жінку та підпалив квартиру, проте не зміг звідти вибратись. Він вийшов на балкон та, не втримавши рівноваги, випав із шостого поверху.

28-річного чоловіка підібрала його мати, що увесь цей час чекала на сина під будинком у машині. Саме вона і відвезла сина в лікарню. Медики одразу звернулись у поліцію, тож утекти далеко жінці не вдалося – неподалік від медичного закладу її затримали правоохоронці.

Щоб приховати сліди злочину зловмисники підпалили її квартиру, у вчинені цього злочину обґрунтовано підозрюється колишній співмешканець та його мати. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) та статтею 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України,

– сказав начальник Нацполіції Одещини Дмитро Головін.

Нагадаємо, у середу, 5 грудня, в одному з харківських супермаркетів поліцейський під час оборони застрелив чоловіка. Інцидент стався, коли невідомий відмовився платити за товар.

Оперативне відео Нацполіції: