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      Школяр з ножем погрожував вбити вчителів і себе у Москві: що про це відомо

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      У Москві підліток прийшов до школи з ножем і погрожував всіх убити: усі деталі
      У Москві підліток прийшов до школи з ножем і погрожував всіх убити: усі деталі / Соцмережі

      Уранці 6 грудня у Москві в районі Жулебіно в одну зі шкіл прийшов старшокласник із ножем. Спершу підліток погрожував убити вчителів, а опісля заявив, що заріже й себе. У зв’язку з інцидентом решту школярів евакуювали.

      Як пише Telegram-канал Mash, непвнолітнього зловмисника звуть Даня Горбатенко та йому – 16 років. За інформацією видання, те, що хлопець приніс із собою до школи ніж, помітили охорона та черговий адміністратор – зокрема, вони побачили, як довгий ніж стирчав з-під його одягу. Відтак, підлітку дали пройти у роздягальню, закрили двері та ізолювали від інших дітей.

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      Даня Горбатенко, школа, Москва, тероризм, ніж
      16-річний Даня Горбатенко прийшов до школи з ножем і забарикадувався 

      Даня Горбатенко – типовий вовк-одинак. Однокласники кажуть, що він – відлюдькуватий, замкнутий і скритним. З однолітками взаємини були напруженими, в школі з ним постійно працював психолог. Однак агресії хлопець не виявляв і його акція для всіх стала шоком. За словами одного з учнів, він завжди був нестабільним, агресивним і неврівноваженим. Зараз Даня Горбатенко сидить в одному з кабінетів, читає книгу, нікого до себе не пускає та погрожує вбити себе,
      – пише ресурс.

      Що говорять учні школи про Даню: відео 

      Згодом до школи приїхала мати хлопця, однак він її до себе не пустив – "встав в агресивну позу і пригрозив накласти на себе руки", а опісля взагалі вигнав. Згодом до перемовин підключили дідуся старшокласника та той з ним спілкувався телефоном, пишуть ЗМІ.

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      Відомо, батьки юнака є розлученими та живе з мамою та вітчимом, однак між жінкою та сином взаємини є напруженими. Вітчим – співробітник правоохоронних органів.

      Даня Горбатенко, школа, Москва, тероризм, ніж
      Школу, де забарикадувався підліток з ножем, оточили правоохоронці  

      "Мама Дані твердо впевнена, що її син прийшов захоплювати школу через таблетки. У нього були сильні головні болі, він постійно приймав ліки – щоб заспокоїтися. Які саме це були препарати – знеболювальні або седативні – незрозуміло.Але мама впевнена, що пересмикнуло хлопця саме через них", – зазначає Mash.

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      До слова, внаслідок інциденту зі школи евакуювали не всіх дітей – до прикладу в одному з корпусів на уроках залишилася діти з 5 по 11 класи.

      До школи, де сталася подія, прибула велика кількість поліції та медиків: відео 

      За словами учнів школи, десь місяць чи два тому Даня Горбатенко уже приходив до школи з ножем, ходив на перервах, і це зафіксували камери спостереження.

      У підсумку хлопця правоохоронцям усе ж удалося затримати – під час операції ні він, ані хтось інший не постраждали. Поліцейським допомагав дідусь, який відволікав онука розмовами.

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      "Як розповів хлопець, йому наказали прийти до школи з ножем внутрішні голоси. Вони веліли очистити її від непотрібних людей. Зараз його везуть в лікарню, що з ним робити далі, вирішуватимуть лікарі. У Дані – підозра на шизофренію та манію переслідування. Є інформація, що, забарикадувавшись у пустому кабінеті, він читав книгу "Енциклопедія для підлітків", – додають на Telegram-каналі Mash. 

      Даня Горбатенко, школа, Москва, тероризм, ніж
      Правоохоронці біля кабінету, де забарикадувався Даня 

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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