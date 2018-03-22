На Одещині люди погрожують перекрити дорогу, бо вже п'ятий день без опалення
Приблизно 2120 абонентів з 18 березня залишаються без теплопостачання у селі Крижанівка Одеської області.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Вісім дахових котелень залишилися без газопостачання через відсутність ліміту газу. Ці котельні забезпечують теплопостачанням вісім багатоповерхових будинків, де проживають понад 2 тисячі людей. У ДСНС обіцяють відновити газопостачання у четвер, 22 березня.
Громадське радіо повідомляє, що жителі погрожують перекрити дорогу в Одесі, якщо і далі залишатимуться без опалення.
Джерело: 24 Канал
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