На Одещині невідомі озброєні особи підпалили насосну станцію

У ніч на суботу поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, у селі Градениці Біляєвського району, група озброєних автоматами осіб увірвалися до насосної станції та підпалили її.

Про це повідомив активіст Олександр Жирносенко на своїй сторінці у Facebook.

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Тепер місцеві жителі та фермери залишилися без поливу своїх ділянок. Є кілька версій того, що відбулося – від диверсії до бізнес розборок,

– написав активіст.

Активіст зауважив, що ситуація може бути пов’язана з конфліктом кримінального авторитета та місцевого депутата, якому належить станція.

У поліції наразі не коментують інцидент.