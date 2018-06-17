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18:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Одещині невідомі озброєні особи підпалили насосну станцію

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У ніч на суботу поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, у селі Градениці Біляєвського району, група озброєних автоматами осіб увірвалися до насосної станції та підпалили її.

Про це повідомив активіст Олександр Жирносенко на своїй сторінці у Facebook.

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Тепер місцеві жителі та фермери залишилися без поливу своїх ділянок. Є кілька версій того, що відбулося – від диверсії до бізнес розборок,
– написав активіст.

Активіст зауважив, що ситуація може бути пов’язана з конфліктом кримінального авторитета та місцевого депутата, якому належить станція.

У поліції наразі не коментують інцидент.

 

Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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