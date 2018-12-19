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      На Одещині школярка розпилила перцевий газ: постраждали четверо дітей

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      На Одещині школярка розпилила перцевий газ: постраждали четверо дітей
      На Одещині школярка розпилила перцевий газ: постраждали четверо дітей / Фото з відкритих джерел

      У середу, 19 грудня, у школі Чорноморська Одеської області дівчина застосувала перцевий газовий балончик, унаслідок інциденту постраждали четверо учнів.

      Про це повідомляє поліція Одещини на Facebook-сторінці.

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      Повідомлення про інцидент надійшло від директора однієї з загальноосвітніх шкіл на Одещині. Відомо, що учнів закладу негайно евакуювали.

      Четверо шестикласників були доставлені до лікарні з отруєнням дихальних шляхів. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує,
      — зазначанено у повідомленні.

      Крім того, учням, яких госпіталізували, встановили діагноз "гостре респіраторне отруєння невідомого походження". Їм надали необхідну медичну допомогу, а згодом відпустили.

      Поліція повідомляє, що у приміщенні школи було розпилено перцевий газовий балончик.

      Працівники поліції встановили, що до вказаної події причетна 13-річна учениця цієї школи,
      — вказано у повідомленні.

      Наразі правоохоронці вирішують питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності.

       

      Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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