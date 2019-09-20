На під'їзді до Києва зважуватимуть авто в русі: деталі

На під'їзді до Києва, на трасі Київ – Чоп, запрацювала система зважування авто в русі. Її вбудували в дорогу, як тільки машина проїзджає по майданчику – розумні датчики відразу передають інформацію до поліції.

А камери фіксуватимуть дату та час проїзду. Якщо відбудеться перевищення норми ваги чи швидкості – автоматично нараховується штраф, повідомляє "Інтерфакс".

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Далі машину зупиняють та просять водія розвантажитись. Мінімальний штраф за перевантаження – 1700 гривень. Машини зважують для того, аби водії не перенавантажували фури і відповідно не руйнували дорожнє покриття.

Це нормалньий європейський стандарт. В кінці цього року ми будемо готові запрезентувати загалньу систему на 100-150 таких точок по всій країні, але це має бути тільки початок,

– розповів керівник "Укравтодору" Славомір Новак.

Ватрість однієї точки зважування – більше одного мільйона доларів. Гроші на облаштування виділив Міжнародний банк реконструкції та розвитку.