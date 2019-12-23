На пункті пропуску "Краковець – Корчова" запрацював сканер для вантажівок: фото
На українсько-польському пункті пропуску "Краковець – Корчова", що у Львівській області, запустили сканер для вантажного транспорту та контейнерів. Відтепер сканування товарів відбуватиметься без особистого огляду посадовцями митниці.
В уряді очікують, що завдяки цьому перевірка вантажу має пришвидшитися у 10 разів, повідомили в пресслужбі Кабміну.
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Це – стаціонарні сканувальні системи, таких загалом є сім. Вони, згідно з планом, будуть введені у роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою,
– наголосив голова Держмитниці Максим Нефьодов.
За його словами, у Держмитниці планують реконструювати й будувати пункти, купувати й запускати сканери, ваги та інтегровані системи відеонагляду.
На пункті пропуску "Краковець-Корчова" запрацював сканер для вантажівок / Урядовий портал
25 жовтня уряд доручив митниці запустити стаціонарні сканери на митних пунктах. Як виявили урядовці, ці сканери митниці закупили та встановили, однак їх не використовують через бюрократичні перешкоди, які не дають змоги запустити сканери.
Які зміни заплановані у Держмитниці на 2020 рік
- перегляд системи управління ризиками;
- відкриття системи бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці;
- запуск порталу відкритих даних та автоматичних сервісів для класифікації та інтеграції з базами інших країн;
- відкриття знеособленої інформації щодо митної вартості товарів;
- запровадження системи самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, які перевозять;
- Держмитниця також працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відстежувати рух кожного контейнеру по світу.