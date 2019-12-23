На пункті пропуску "Краковець – Корчова" запрацював сканер для вантажівок: фото

На українсько-польському пункті пропуску "Краковець – Корчова", що у Львівській області, запустили сканер для вантажного транспорту та контейнерів. Відтепер сканування товарів відбуватиметься без особистого огляду посадовцями митниці.

В уряді очікують, що завдяки цьому перевірка вантажу має пришвидшитися у 10 разів, повідомили в пресслужбі Кабміну.

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Це – стаціонарні сканувальні системи, таких загалом є сім. Вони, згідно з планом, будуть введені у роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою,

– наголосив голова Держмитниці Максим Нефьодов.

За його словами, у Держмитниці планують реконструювати й будувати пункти, купувати й запускати сканери, ваги та інтегровані системи відеонагляду.



На пункті пропуску "Краковець-Корчова" запрацював сканер для вантажівок / Урядовий портал

25 жовтня уряд доручив митниці запустити стаціонарні сканери на митних пунктах. Як виявили урядовці, ці сканери митниці закупили та встановили, однак їх не використовують через бюрократичні перешкоди, які не дають змоги запустити сканери.

Які зміни заплановані у Держмитниці на 2020 рік