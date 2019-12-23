20:26
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      На пункті пропуску "Краковець – Корчова" запрацював сканер для вантажівок: фото

      232 Читать новость на русском
      На пункті пропуску "Краковець" відтепер працює сканер для вантажівок / kmu.gov.ua

      На українсько-польському пункті пропуску "Краковець – Корчова", що у Львівській області, запустили сканер для вантажного транспорту та контейнерів. Відтепер сканування товарів відбуватиметься без особистого огляду посадовцями митниці.

      В уряді очікують, що завдяки цьому перевірка вантажу має пришвидшитися у 10 разів, повідомили в пресслужбі Кабміну.

      Читайте також: Скандал на Львівській митниці: посадовців підозрюють у махінаціях на мільйони гривень

       

      Це – стаціонарні сканувальні системи, таких загалом є сім. Вони, згідно з планом, будуть введені у роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою,
      – наголосив голова Держмитниці Максим Нефьодов.

      За його словами, у Держмитниці планують реконструювати й будувати пункти, купувати й запускати сканери, ваги та інтегровані системи відеонагляду. 

      пункт пропуску система зважування
      На пункті пропуску "Краковець-Корчова" запрацював сканер для вантажівок / Урядовий портал

      25 жовтня уряд доручив митниці запустити стаціонарні сканери на митних пунктах. Як виявили урядовці, ці сканери митниці закупили та встановили, однак їх не використовують через бюрократичні перешкоди, які не дають змоги запустити сканери.

      Які зміни заплановані у Держмитниці на 2020 рік

      • перегляд системи управління ризиками;
      • відкриття системи бізнес-аналітики, яка дозволить слідкувати за роботою митниці;
      • запуск порталу відкритих даних та автоматичних сервісів для класифікації та інтеграції з базами інших країн;
      • відкриття знеособленої інформації щодо митної вартості товарів;
      • запровадження системи самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, які перевозять;
      • Держмитниця також працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відстежувати рух кожного контейнеру по світу.
      Як відрізнити біль в нирках від болю в хребті: поради лікаря
      сьогодні
      21090
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Максим Нефьодов Державна митна служба Транспорт Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Безпека в школі: як вберегти дитину від нещасних випадків у навчальному закладі
      Блог Соцмережі 40
      сьогодні , 19:00 Марина Бех-Романчук: про жертви заради спорту, себе як бренд та медаль Чемпіонату світу
      Станіслав Безушко 209
      сьогодні , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      386
      сьогодні , 17:52 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 19840
      сьогодні , 17:30 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
      Юлія Турелик 553
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук