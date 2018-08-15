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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На скільки виріс сільськогосподарський товарообіг України з ЄС

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Україна найактивніше торгує з 6 європейськими країнами
Україна найактивніше торгує з 6 європейськими країнами / news.cpecb.com

У січні-червні 2018 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився до 3,9 мільярда доларів США.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

При цьому, зазначив він, одночасне зниження експорту та зростання імпорту спричинили зменшення на 0,4 мільярда доларів позитивного для України сальдо – до 1,3 мільярдів у порівнянні з І півріччям 2017 року.

Найбільшими торговельними партнерами для України в ЄС залишаються шість країн – Нідерланди, Іспанія, Італія, Польща, Франція та Німеччина. Їхня сукупна частка складає близько 3/4 обороту взаємної торгівлі сільськогосподарськими товарами,
– зазначив експерт.

За його словами, основні обсяги поставок до Європи Україна забезпечує за рахунок зернових (975 мільйонів доларів) та олійних (235 мільйонів) культур, а також соняшникової олії (527 мільйонів доларів) і макухи (246 мільйонів).

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Натомість Україна найбільше імпортує з ЄС алкогольні напої, насіння олійних та зернових культур для сівби, продукти для годівлі тварин, а також тютюн.

За даними на середину липня, у 2018 році вітчизняні експортери вже повністю використали безмитні експортні квоти Європейського Союзу на пшеницю, кукурудзу, яблучний і виноградний соки, солод і клейковину, оброблені томати, мед, вершкове масло, а також три квартальні квоти на м’ясо птиці,
– відзначив Пугачов.

До того ж, закрито додаткові преференційні квоти на пшеницю і кукурудзу, які почали діяти з початку 2018 року.

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Більш ніж на половину заповнені квоти на ячмінну крупу, крохмаль і оброблений крохмаль.

Як і в попередні роки, основна частка квот залишається з нульовим або дуже низьким відсотком використання. А це означає, що вітчизняні виробники агропродовольчої продукції не готові повною мірою реалізувати свій експортний потенціал на європейському ринку, підсумував Микола Пугачов.

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Теги: Новини України Сільське господарство імпорт Експорт
Джерело: 24 канал
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