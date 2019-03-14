На трасі Київ – Одеса під час руху спалахнула вантажівка: дорогу перекрили

На автошляху Київ – Одеса зайнялась фура. Рух у напрямку Києва перекрили до ліквідації пожежі. Постраждалих немає.

Інцидент стався на 72 кілометрі у бік столиці. На місце події прибули правоохоронці та пожежники. Читайте також: У Києві БТР в’їхав у авто військової інспекції: фото і відео Патрульна поліція здійснює регулювання дорожнього руху та закликає водіїв будувати маршрут трасою в об'їзд зазначеної ділянки.