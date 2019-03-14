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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      На трасі Київ – Одеса під час руху спалахнула вантажівка: дорогу перекрили

      593 Читать новость на русском
      На трасі Київ – Одеса зайнялась фура
      На трасі Київ – Одеса зайнялась фура / Нацполіція

      На автошляху Київ – Одеса зайнялась фура. Рух у напрямку Києва перекрили до ліквідації пожежі. Постраждалих немає.

      Інцидент стався на 72 кілометрі у бік столиці. На місце події прибули правоохоронці та пожежники.

      Читайте також: У Києві БТР в’їхав у авто військової інспекції: фото і відео

      Патрульна поліція здійснює регулювання дорожнього руху та закликає водіїв будувати маршрут трасою в об'їзд зазначеної ділянки. 

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      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Авто Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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