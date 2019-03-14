На трасі Київ – Одеса під час руху спалахнула вантажівка: дорогу перекрили
На автошляху Київ – Одеса зайнялась фура. Рух у напрямку Києва перекрили до ліквідації пожежі. Постраждалих немає.
Інцидент стався на 72 кілометрі у бік столиці. На місце події прибули правоохоронці та пожежники.
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Патрульна поліція здійснює регулювання дорожнього руху та закликає водіїв будувати маршрут трасою в об'їзд зазначеної ділянки.
Джерело: 24 Канал
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