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      На Видубичах сталася аварія на залізниці

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / ural.kp.ru

      На Видубичах перекинулися сім вантажних вагонів.

      У Києві на Видубичах з рейок зійшли сім вантажних вагонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

      На опублікованих кадрах видно, що крім перекидання вагонів, серйозно пошкоджено залізничне полотно. Частина вагонів була завантажена щебенем, інформації про потерпілих немає. Судячи з усього, перекинулися вагони однієї з промислово-будівельних груп, причини події з'ясовуються.

      Нагадаємо, в липні 2018 року в Одеській області на перегоні Іванівка Веселий Кут зійшли з рейок 14 вантажних вагонів. У зв'язку з інцидентом було порушено графік 20 пасажирських поїздів.

      До цього в Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда і локомотив. Інцидент стався в Самарському районі на перегоні Нижньодніпровський вузол Самарівка. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту не було, витоку з цистерн теж. У восьми вагонах був прокат, трубна заготовка і дизпаливо, інші були порожніми. В "Укрзалізниці" зазначили, що аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку болтів і скріплень головного шляху.

      Як повідомлялося раніше, державна служба України "Укртрансбезпека" заявила, що кількість залізничних аварій в Україні зростає і майже 90% пригод трапляються через незадовільне утримання шляхів.

      Так, згідно з даними Державної служби України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека", у 2017 році було зафіксовано 89 випадків, з них 21 – на шляхах УЗ, у 2018 році – 140 випадків, з них 17 випадків на шляхах УЗ. Кількість сходжень рухомого складу залізничного транспорту на шляхах загального користування становила 5 випадків у 2017 році та 6 – у 2018 році. Майже 90% транспортних пригод було допущено у зв'язку з незадовільним поточним утриманням шляхів, повідомили в "Укртрансбезпеці".

      За даними експертів, при протяжності залізничних шляхів в Україні близько 20 тис. км на 8 тис. км прострочено ремонти.

      Через зношення шляхів на УЗ вже сьогодні діють обмеження швидкості потягів на колії загальною довжиною 1 086 км, а 1746 км шляхів закрито для руху.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Укрзалізниця Новини Києва
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