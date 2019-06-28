На Заході хочуть знизити рівень протистояння із Путіним: що треба робити Україні

Повернення російської делегації до ПАРЄ було неминучим. Ситуація змінюється. І Україні не треба зараз проявляти емоції.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Захід хоче знизити рівень конфліктності і протистояння з Путіним. Така установка вже помітна, і Україні це треба враховувати,

– зазначає Володимир Фесенко.

За його словами, продовження колишньої риторики по Донбасу нічого не дасть. Україні треба грати на випередження, нав'язувати свої позиції щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і санкцій. Показувати Заходу конструктивність, але на наших умовах. І червоні лінії, за які ми не вийдемо.

На переконання експерта, треба не емоції проявляти за принципом "все пропало, нас всі зрадили", а виробити нову тактику.

Україні потрібно, не змінюючи кардинально наших інтересів щодо Донбасу і санкцій, чітко окреслити свою позицію. Показати готовність домовлятися. Зараз президент Зеленський пропонує зосередитися на питанні припинення військових дій. Це завдання номер один. І це можливо. Якщо Путіна до цього схилити, буде хороший результат,

– наголошує Фесенко.

Що відбулося в ПАРЄ? 26 червня ПАРЄ попри оскарження Україною рішення ухвалила в цілому резолюцію, якою поновлено повноваження Російської Федерації. В документі ПАРЄ визнає численні порушення принципів Ради Європи з боку самої Росії. Але асамблея вирішила обмежитися лише "закликом" виконати попередні резолюції і винесла окремо 5 вимог. Серед яких – відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки і невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи (близько 60 мільйонів євро – "24"). Делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в ПАРЄ.



Росія втратила право голосу у ПАРЄ в 2014 році. Через війну на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте досі ці спроби блокували.



Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ