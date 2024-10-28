Має бажання ввійти в історію: якою буде політика Гарріс у разі перемоги на виборах

День виборів у США стає все ближчим. Вони відбудуться 5 листопада 2024 року. Камала Гарріс має всі шанси здобути перемогу та увійти в історію як лідер, який рішуче посприяв припиненню російського терору на території України.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, якщо Гарріс у разі перемоги на виборах продовжить політику Джо Байдена, то це буде мінімум, який вона може зробити для України. Він додав, що гіршої політики, яку зараз веде адміністрація Білого дому, зокрема демократи, бути не може.

Дивіться також Не лише США: яка країна може значно підсилити Україну

Якою може бути політика Гарріс

Уріель Епштейн вважає, що є шанс на те, що Камала Гарріс, якщо переможе на виборах, буде більш радикальною щодо підтримки України, ніж її попередник.

Я думаю, що вона бажає увійти в історію, аби її запам'ятали як людину, яка врятувала вільний світ,

– підкреслив виконавчий директор.

Він зауважив, що останні місяці Гарріс одна з перших в адміністрації Джо Байдена виступала із більш радикальними заявами щодо України. Вона каже, що наша держава має перемогти у війні, яку розпочала Росія.

Цікаво! Опонент Камали Гарріс Дональд Трамп стверджує, що йому швидко вдасться зупинити війну в Україні – "за пару телефонних дзвінків". За даними опитувань WSJ, він випереджає Гарріс у цьому питанні.

Нещодавно США передали Україні один з найбільших пакетів допомоги на 8 мільярдів доларів.

Якщо Гарріс стане президентом, то є шанс, що її реакція на війну (в Україні – 24 Канал) буде жорсткішою, ніж у Джо Байдена. Можливо, вона дозволить застосовувати ракети великої дальності по території Росії,

– сказав Уріель Епштейн.