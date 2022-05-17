Наближений до Кремля: ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха

Державне бюро розслідувань виявило українське підприємство, яке підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Відомо, що компанія спеціалізується з виготовлення будівельних матеріалів.

Згідно з інформацією, Андрій Молчанов – колишній член "совета федерации федерального собрания РФ".

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Він наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

У ДБР повідомили, що одне з виробництв у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії", яка у Росії.

За рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави,

– повідомили у ДБР.

Відомо, що Державне бюро розслідувань провело комплекс слідчих дій, які були спрямовані на документування фактів протиправної діяльності.

Крім того, провели обшуки за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, що повʼязані із російським капіталом.

Останні новини від ДБР

Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників, які перейшли на бік росіян. Зокрема, очільниці Вовчанського районного суду Харківщини повідомили про підозру у держзраді. У ДБР з'ясували, що після окупації населеного пункту у Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку установи до співпраці з ворогом.

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