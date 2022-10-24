Голові Рахункової палати та екснардепу Валерію Пацкану оголосили підозру через махінації
Джерело:НАБУ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, який наразі обіймає керівну посаду у Рахунковій палаті. Голову Рахункової палати підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло.
НАБУ та САП повідомили народному депутату VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 117 650 гривень компенсації за житло, незважаючи на наявність у власності придатної для проживання квартири у новобудові на Печерську у Києві.
До речі НАБУ оголосило у розшук ексглаву Нацбанку Шевченка
Депутат незаконно отримав компенсацію за оренду житла
За інформацією джерела LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Встановлено, що нардеп з вересня 2017 до березня 2018 року отримав компенсацію за оренду житла, попри наявність власної квартири у столиці.
Колишньому нардепу інкриміновано зловживання владою, яке завдало істотних збитків. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф.
У НАБУ повідомили, що загалом детективи викрили вісьмох нардепів на скоєнні такого злочину. Дехто вже отримав обвинувальні вироки суду з реальним покаранням.
Останні гучні справи в Україні
- НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Нацбанку Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність службових осіб "Укргазбанку". Йдеться про збитки у розмірі 206 мільйонів гривень.
- НАБУ оголосило у розшук Шевченка та працівників Укргазбанку Дениса Чернишова й Олену Хмеленко.
- Також правоохоронці затримали колишнього нардепа Максима Микитася, який пропонував хабар за будівництва метро в Дніпрі. Вищий антикорупційний суд арештував Микитася. Його підозрюють у наданні хабаря у 22 мільйонів євро.
- Крім того, СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у колабораціонізмі й пособництві Росії.