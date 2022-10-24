Голові Рахункової палати та екснардепу Валерію Пацкану оголосили підозру через махінації

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, який наразі обіймає керівну посаду у Рахунковій палаті. Голову Рахункової палати підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло.

НАБУ та САП повідомили народному депутату VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 117 650 гривень компенсації за житло, незважаючи на наявність у власності придатної для проживання квартири у новобудові на Печерську у Києві.

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Депутат незаконно отримав компенсацію за оренду житла

За інформацією джерела LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Встановлено, що нардеп з вересня 2017 до березня 2018 року отримав компенсацію за оренду житла, попри наявність власної квартири у столиці.

Колишньому нардепу інкриміновано зловживання владою, яке завдало істотних збитків. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф.

У НАБУ повідомили, що загалом детективи викрили вісьмох нардепів на скоєнні такого злочину. Дехто вже отримав обвинувальні вироки суду з реальним покаранням.

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