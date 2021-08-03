НАБУ затримало Чауса у "Феофанії"

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього суддю Миколу Чауса в лікарні "Феофанія". Йому вручили клопотання про запобіжний захід, рішення щодо нього 4 серпня ухвалить Вищий антикорупційний суд.

Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, затримали ввечері 3 серпня.

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Чауса затримали

Сталося це у столичній лікарні "Феофанія".

Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС,

– йдеться у повідомленні НАБУ.

Засідання заплановане на 14:00. До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Більше інформації у відомстві не повідомляють з огляду на таємницю слідства.

Водночас журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці уточнив, що Чаус перебуває в ізоляторі Служби безпеки України, але голова відомства Іван Баканов гарантує НАБУ доставку екссудді на засідання суду.

Ухвалюватиме рішення суддя ВАКС Володимир Воронько. Бутусов наголосив, що директору НАБУ Артему Ситнику та його працівникам вдалося прорватися, попри безпрецедентний та незаконний тиск зі сторони влади. Агентство відкрило 3 провадження проти СБУ через справу Чауса.



Правоохоронці затримали Миколу Чауса / Фото НАБУ

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