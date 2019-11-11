НАБУ затримало голову правління Райффайзен Банку Пісарука, – Лещенко

НАБУ затримало 11 листопада голову правління Райффайзен Банку Олександра Пісарука. Він також – колишній перший заступник голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Писарук фігурує у справі про крадіжку рефінансування 1 мільярда 200 мільйонів гривень, яке було виділене на один з банків Олега Бахматюка – VAB, повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

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Саме Писарук вів переговори з Бахматюком і давав вказівки співробітникам, але замість внесення застави на 1 мільярд 200 мільйонів Бахматюк вніс заставу на 200 мільйонів гривень,

– написав Лещенко.

Раніше ЗМІ повідомили, що 11 листопада ввечері детективи НАБУ прийшли до Райффайзен Банку, щоб затримати голову правління Пісарука. Також відбулися обшуки у справі VAB банку про ймовірне заволодіння рефінансуванням Нацбанку (у 2014 році) на суму 1,2 мільярда гривень.

В НАБУ повідомили про затримання 7 людей, але прізвищ не назвали.

Ексглава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що затримання Пісарука пов'язане з його роботою в НБУ. Адже під час роботи в Нацбанку Пісарук був заступником Гонтаревої та відповідав за банківський нагляд.

Що відомо про VAB банк Бахматюка? 20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та банк VAB. За даними НБУ, станом на початок жовтня 2014 року VAB за розміром активів займав 16-е місце (23,97 мільярда гривен) серед 166 банків, що діяли в країні. Власник банку – бізнесмен Олег Бахматюк – неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагав негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.