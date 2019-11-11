23:46
11 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, сьогодні
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      НАБУ затримало голову правління Райффайзен Банку Пісарука, – Лещенко

      179 Читать новость на русском
      НАБУ затримало Олександра Пісарука
      НАБУ затримало Олександра Пісарука / delo.ua

      НАБУ затримало 11 листопада голову правління Райффайзен Банку Олександра Пісарука. Він також – колишній перший заступник голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

      Писарук фігурує у справі про крадіжку рефінансування 1 мільярда 200 мільйонів гривень, яке було виділене на один з банків Олега Бахматюка – VAB, повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

      Читайте також: НАБУ обшукує Райффайзен Банк, – ЗМІ

      Саме Писарук вів переговори з Бахматюком і давав вказівки співробітникам, але замість внесення застави на 1 мільярд 200 мільйонів Бахматюк вніс заставу на 200 мільйонів гривень,
      – написав Лещенко.

      Раніше ЗМІ повідомили, що 11 листопада ввечері детективи НАБУ прийшли до Райффайзен Банку, щоб затримати голову правління Пісарука. Також відбулися обшуки у справі VAB банку про ймовірне заволодіння рефінансуванням Нацбанку (у 2014 році) на суму 1,2 мільярда гривень.

      В НАБУ повідомили про затримання 7 людей, але прізвищ не назвали.

      Ексглава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що затримання Пісарука пов'язане з його роботою в НБУ. Адже під час роботи в Нацбанку Пісарук був заступником Гонтаревої та відповідав за банківський нагляд.

      Що відомо про VAB банк Бахматюка? 20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та банк VAB. За даними НБУ, станом на початок жовтня 2014 року VAB за розміром активів займав 16-е місце (23,97 мільярда гривен) серед 166 банків, що діяли в країні. Власник банку – бізнесмен Олег Бахматюк – неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагав негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

      blog_ava
      Керівниця відділенням банку в Києві вкрала 1 067 624 гривні з пенсійних карток
      сьогодні
      3590
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України НБУ НАБУ Сергій Лещенко - новини Банки Олег Бахматюк Розслідування Гроші Корупція Кримінальні новини Валерія Гонтарева
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса та референдум щодо ринку землі
      сьогодні , 22:20 Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса та референдум щодо ринку землі
      Ірина Вихрущ 886
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      сьогодні , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 609
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сьогодні , 21:46 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 2515
      Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      сьогодні , 19:15 Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      Ірина Поліщук 833
      Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      сьогодні , 17:30 Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      Дмитро Гнап 2212
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук