Друже, ми заслужили кращого, – Залужний привітав генерал-лейтенанта Шапталу з днем народження

5 лютого в начальника Генерального штабу ЗСУ – день народження. Привітав Сергія Шапталу, зокрема, Головнокомандувач Валерій Залужний.

Також генерал опублікував спільне фото зі Шапталою. Він закликав вірити в краще та констатував, що дня начальника Генштабу Україна є справді – понад усе.

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"Нам ніколи вже не буде соромно"

Наголосимо, що народився Шаптала 1973 року – тобто цьогоріч йому 51. Указом президента 28 липня 2021 року його призначили начальником Генерального штабу Збройних Сил України, а уже через місяць – надали звання генерал-лейтенанта.

Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження, Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили,

– констатував генерал Залужний.

У коментарях під дописом Головнокомандувача українці долучись до привітань Сергія Шаптали. Станом на 09:30, 5 лютого відповідний фейсбук-пост має близько 12 тисяч уподобань від користувачів.

Українські воєначальники Залужний і Шаптала / Фото зі соцмереж

У мережі можна знайти чимало світлин, на яких Залужний – пліч-о-пліч зі начальником Генерального штабу. Зокрема, генерал публікував фото з Шапталою у ніч на 30 січня 2024 року – за декілька годин після того, ЗМІ почали писати про його можливе звільнення.

Власне, ввечері 29 січня спершу телеграм-канали, а потім поважні журналісти повідомили про рішення президента Володимира Зеленського щодо відставки Залужного. Станом на ранок 5 лютого офіційного наказу немає, однак, як пишуть міжнародна преса, оголошення цього рішення – це питання часу.

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Газета The Washington Post повідомляла, що про рішення глави нашої держави стосовно Головнокомандувача уже знають у Білому домі. За словами анонімних джерел, в адміністрації Байдена мали можливість спробувати відговорити Зеленського від цього кроку, але вирішили все ж цього не робити.

Водночас аналітики попереджають: звільнення Залужного може негативно вплинути на моральний стан армії та перемовини з партнерами щодо надання озброєння. Зеленський не може не розуміти цього, але, очевидно, лише за ним буде останнє слово, і за наслідки звільнення відповідатиме саме він.