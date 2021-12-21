Начальника митниці Івано-Франківщини викрили на хабарі, – ЗМІ

Керівника митниці Івано-Франківщини викрили на корупції, повідомляють ЗМІ. Він начебто отримував хабарі розміром 10 тисяч доларів.

За інформацією, яку журналісти отримали у правоохоронних органах, мовиться про Святослава Пересунька. За версією слідства, він встановив "поборів" із фірм-експортерів.

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Щомісяця керівник митниці вимагав хабарі, – ЗМІ

Ці схеми діяли на території Кіровоградської та Івано-Франківської областей. Слідчі кажуть, що митник щомісяця вимагав по 10 тисяч доларів хабаря.

ЗМІ пишуть, що Святослав Пересунько є співвласником товариства "Корпорація "ТІС". Підприємство займається оптовою торгівлею паливом, проте зараз воно вже зупиняє свою діяльність.

Пересунько також бенефіціар ще одного підприємства "Крісгрін". Воно займається виробництвом фармацевтичних препаратів.

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Коротко про останні резонансні випадки хабарництва в Україні:

На Дніпропетровщині викрили злочинну діяльність громадської організації. Вона начебто займалась боротьбою з корупцією, а насправді вимагала хабарі з бізнесу.

Також на хабарі попався і заступник гендиректора одного з підприємств "Укроборонпрому". За свою послугу він вимагав 80 тисяч гривень.

На Черкащині голова ОТГ вимагав у підприємця 4 тисячі доларів, за це він мав "допомогти" з укладенням договору.

У Херсонській області на корупції "погоріла" екссуддя.

Дивіться у "Pro новини", як брат судді Вовка, що звинувачений у справі про хабарництво, вийшов під заставу: