Обіцяв "без головного болю": начальник митного посту аеропорту "Одеса" погорів на хабарі

Начальник митного поста "Міжнародний аеропорт "Одеса" та його заступник вирішили підзаробити на оформленні імпортних товарів. Тепер обом загрожує 10 років в'язниці.

Наразі начальнику митного моста "аеропорт Одеса" та його підлеглому вже повідомили про підозру в одержанні хабаря.

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Що відомо слідчим

Правоохоронці з'ясували, що посадовці Одеської митниці вимагали гроші у підприємців, які хотіли оформити імпортні товари. Зловмисники обіцяли не створювати штучні перешкоди для розмитнення продукції, якщо їм нададуть певну суму коштів. Так, вони "просили" по 200 доларів США від компаній-імпортерів за кожен контейнер товарів, на який бізнесмени мали всі дозвільні документи.

Слідчим вдалося зафіксувати кілька таких фактів одержання хабаря на загальну суму 2,4 тисячі доларів США.

Службовців митниці затримали під час отримання незаконних коштів від одного брокера. Підприємець звернувся до митників із питанням уточнити процедуру митного оформлення в умовах введеного в Україні воєнного стану. Ті своєю чергою почали вимагати гроші за швидке і "безпроблемне" оформлення товарів.

Чиновники митниці "погоріли" на "брудних" коштах / Фото ДБР

Інші випадки хабарництва на митницях України: що відомо