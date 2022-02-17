Наче жити з пістолетом біля голови, – Крістіна Квін про напругу через загрози з Росії

Крістіна Квін заявила, що ситуація в Україні може погіршитися, якщо Росія піде на ескалацію. Однак тимчасово повірена у справах США сподівається, що цього не станеться.

Про те, скільки часу ще може тривати напруга в Україні та чи варто очікувати погіршення ситуації, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін розповіла в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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Квін сподівається на деескалацію

Крістіна Квін зазначила, що якщо Росія вирішить вдатися до агресивних кроків щодо України, звісно, ситуація може значно погіршитися. Проте вона сподівається, що цього не відбудеться.

Це несправедливо тримати українців у такій напрузі. Це наче жити із приставленим пістолетом до голови,

– наголосила тимчасова повірена.

Вона переконана, що це ще й не виправдано. "Ми сподіваємося, що цієї ситуації не буде, а Росія найближчим часом вдасться до деескалації", – підсумувала Квін.

Нагадаємо, через загрози зі сторони держави-агресорки Крістіна Квін разом із представниками американського посольства тимчасово переїхала із Києва до Львова.

Інтерв'ю з Крістіною Квін: дивіться відео

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