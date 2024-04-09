Пішов купатися зі старшим братом: на Чернігівщині потонув 12-річний хлопець

У селі Вертіївка Ніжинського району потонув 12-річний хлопець. Сталося це у вівторок, 9 квітня.

Повідомлення до поліції про те, що у воді виявили тіло місцевого хлопчика, надійшло близько обіду. Наразі поліцейські розслідують обставини загибелі у водоймі 12-річної дитини.

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В Чернігівській області потонув хлопець

Про жахливу трагедію повідомили у поліції Чернігівської області. Правоохоронці розповіли, що 9 квітня близько 14:00 до Ніжинського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, у водоймі виявили тіло місцевого хлопчика.

Працівники поліції виявили у воді дитину без ознак життя. Попередньо поліцейські встановили, що хлопчик разом зі своїм старшим 14-річним братом пішли купатися до місцевої водойми. Під час плавання молодший брат не зміг вибратися з води та потонув.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії.

Крім цього, у поліції зазначили, що вирішується питання про внесення інформації про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) з приміткою "нещасний випадок".

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