Над Дніпропетровщиною збили ракету: деталі від оборонців неба

14 грудня 2023, 18:53
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Ввечері 14 грудня ворог намагався атакувати Дніпро. У небі області оборонці неба збили ворожу авіаційну ракету Х-59.

Вибухи, які чули у Дніпрі під час повітряної тривоги пов'язані з роботою ППО. Оборонці повітряного командування "Схід" збили ракету. Це підтвердила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. 

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Підтверджено. Вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, – то успішна робота наших дужих оборонців неба. Захисники з ПвК "Схід" збили ворожу ракету,
– повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Ворог намагався атакувати ракетою Х-59

У Підрозділі Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття керованої авіаційної ракети Х-59.

"Знищено керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області", – йдеться у повідомленні. 

Що цьому передувало 

  • Близько 17:30 в Дніпрі було чутно звуки вибухів. На той момент в області була оголошена повітряна тривога.
  • Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ракети з півдня в напрямку Дніпра.

Автор: Анастасія Лукашевська