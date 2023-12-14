Над Дніпропетровщиною збили ракету: деталі від оборонців неба

Ввечері 14 грудня ворог намагався атакувати Дніпро. У небі області оборонці неба збили ворожу авіаційну ракету Х-59.

Вибухи, які чули у Дніпрі під час повітряної тривоги пов'язані з роботою ППО. Оборонці повітряного командування "Схід" збили ракету. Це підтвердила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

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Підтверджено. Вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, – то успішна робота наших дужих оборонців неба. Захисники з ПвК "Схід" збили ворожу ракету,

– повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Ворог намагався атакувати ракетою Х-59

У Підрозділі Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття керованої авіаційної ракети Х-59.

"Знищено керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області", – йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало