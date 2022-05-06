Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили черговий ворожий безпілотник

У небі над Дніпропетровщиною збили ще один ворожий безпілотник. В області наразі відносно спокійно.

Про це 6 травня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"6 травня. 12.39. Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", – написав Резніченко.

Як минула ніч на Дніпропетровщині

Загалом ніч 6 травня на Дніпропетровщині минула неспокійно. Російські окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. На щастя, ніхто не постраждав.

У Покровській громаді зафіксували "приліт" ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило.

Втрати ворога станом на 6 травня

Генеральний штаб опублікував дані про втрати ворога за період з 24 лютого по 6 травня 2022 року. Найчисельніших втрат російським окупантам за добу 6 травня вдалося завдати на Лиманському та Курахівському напрямках Донбасу.

Отже, втрати ворога такі:

особового складу – 24 900 осіб;

танків – 1110 одиниць;

бойових броньованих машин – 2686 одиниць;

артилерійських систем – 502 одиниці;

засобів ППО – 83 одиниці;

літаків/гелікоптерів – 199 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;

кораблів / катерів – 11 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 90 одиниць.

Успіх ЗСУ за останні два дні

Під Харковом захисники знищили гордість Росії – новий танк Т-90М "Прорив". Вартість одного такого становить 3 – 4 мільйони доларів.

У Генштабі повідомили, що в Куп'янську російські окупанти облаштували собі госпіталь. За попередніми даними, там перебуває до 300 поранених.

У зоні ООС ЗСУ відбили 11 атак ворога. За добу українські захисники знищили: 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ 5 травня уразила щонайменше 15 ворожих повітряних цілей: 14 – безпілотників типу "Орлан", 1 літак, попередньо винищувач Су-30см.

На Запоріжжі наші захисники знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10". У нього поцілили із зенітно-ракетного комплексу "Оса".

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