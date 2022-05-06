Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили черговий ворожий безпілотник
Джерело:Валентин Резніченко
У небі над Дніпропетровщиною збили ще один ворожий безпілотник. В області наразі відносно спокійно.
Про це 6 травня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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"6 травня. 12.39. Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", – написав Резніченко.
Як минула ніч на Дніпропетровщині
Загалом ніч 6 травня на Дніпропетровщині минула неспокійно. Російські окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.
Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. На щастя, ніхто не постраждав.
У Покровській громаді зафіксували "приліт" ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило.
Втрати ворога станом на 6 травня
Генеральний штаб опублікував дані про втрати ворога за період з 24 лютого по 6 травня 2022 року. Найчисельніших втрат російським окупантам за добу 6 травня вдалося завдати на Лиманському та Курахівському напрямках Донбасу.
Отже, втрати ворога такі:
- особового складу – 24 900 осіб;
- танків – 1110 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2686 одиниць;
- артилерійських систем – 502 одиниці;
- засобів ППО – 83 одиниці;
- літаків/гелікоптерів – 199 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;
- кораблів / катерів – 11 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;
- спеціальної техніки – 38 одиниць;
- крилатих ракет – 90 одиниць.
Успіх ЗСУ за останні два дні
Під Харковом захисники знищили гордість Росії – новий танк Т-90М "Прорив". Вартість одного такого становить 3 – 4 мільйони доларів.
У Генштабі повідомили, що в Куп'янську російські окупанти облаштували собі госпіталь. За попередніми даними, там перебуває до 300 поранених.
У зоні ООС ЗСУ відбили 11 атак ворога. За добу українські захисники знищили: 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 5 одиниць автомобільної техніки ворога.
Протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ 5 травня уразила щонайменше 15 ворожих повітряних цілей: 14 – безпілотників типу "Орлан", 1 літак, попередньо винищувач Су-30см.
На Запоріжжі наші захисники знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10". У нього поцілили із зенітно-ракетного комплексу "Оса".
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