Більшість було збито, – влада розповіла про небезпеку повітряних куль у небі над Києвом

Над Києвом збили 6 ворожих цілей – повітряних куль, які ворог використовує, щоб виснажити нашу ППО.

Київська військова адміністрація прозвітувала про виявлення шести ворожих цілей – усі їх було збито. Повідомляють, що кулі могли містити розвідобладнання.

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Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. Об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання,

– йдеться у повідомленні.

Наголошують, що по усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті.

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Влада також повідомила, що метою запуску куль, ймовірно, було виявлення та виснаження нашої ППО.

Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об'єктів.

Що про ці кулі кажуть у Повітряних силах