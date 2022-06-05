Над Київщиною ППО збила крилату ракету

Зранку на Київщині, над Обухівським районом, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

За даними ОВА, постраждалих немає, як і руйнувань об'єктів інфраструктури. Однак інформація попередня.

Увага Росіяни вдарили по інфраструктурі залізниці Києва: є постраждала

Сьогодні (мовиться про 5 червня – 24 канал) зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється,

– йдеться у повідомленні.

В ОВА просять жителів не нехтувати сигналами тривог та залишатися в укриттях під час загрози ракетних обстрілів.

Ракетний обстріл Києва

Відомо, що росіяни обстрілювали сьогодні й Київ, ворог завдав ударів по:

Дарницькому,

та Дніпровському районах столиці.

Радник глави Офісу Президента і журналіст Сергій Лещенко зазначив, що окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури Укрзалізниці.

Відомо, що жертв внаслідок атаки немає. Однак є один постраждалий, його госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, які зазнали атаки.

До слова, жителів Броварів закликають закрити вікна через їдкий дим, причиною якого є "прильоти".

Загроза атак на Київ залишається

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по нашій державі, зокрема й по Києву. Причому цілить не лише у військову інфраструктуру, а й в цивільну.

Попередня атака росіян на Київщину була 1 червня. Близько о 22:00 мешканці повідомили про вибух. Згодом стало відомо, що спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У Міноборони вважають, що загроза для Києва з боку Росії буде завжди, тому місцеві мешканці повинні бути готовими до цього. Зокрема, заступниця міністра Ганна Маляр пояснила, що для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ.

Про загрозу повторного наступу на Київщину заявив також радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він вважає, що росіяни можуть спробувати знову напасти не лише на столицю, а й на Сумську та Чернігівську області.

Зверніть увагу – великий контрнаступ переноситься: дивіться відео