У небі над Криворізьким районом збили ракету

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Удень 20 травня ворожу ракету вдалося збити у Криворізькому районі.

Зокрема, окупанти також завдали ракетного удару по Кропивницькому. Згодом очільник місцевої ОВА Андрій Райкович повідомив, що, на щастя, минулося без жертв та постраждалих.

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У Криворізькому районі збили ракету

Удень російські війська в черговий раз випустили по території України ракету. На щастя, її вдалося утилізувати в Криворізькому районі.

"Мінус" ворожа ракета над областю! Її збили у Криворізькому районі наші оборонці неба,

– написав Микола Лукашук.

Він також додав, що до відбиття атаки було залучено ПвК "Схід".

Що відомо про ПвК "Схід" Основними завданнями Повітряного командування "Схід" є охорона державного кордону в повітряному просторі та надійний захист адміністративних центрів, великих промислових та економічних областей, об'єктів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, Запорізької атомної електростанції, а також важливих транспортних маршрутів та військових об'єктів у Східній і Південно-Східній Україні.

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