Над Одеською областю збили російську ракету

Українські військові збили ще одну російську ракету. Цього разу вони здійснили влучний удар по ворожій техніці над Одеською областю.

Як розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, відмінно зі своєю роботою впоралося командування "Південь".

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От і подробиці. Мінус ворожа ракета над Одещиною. Ворогу – пекло!,

– написав він.

Зауважимо, що за останню добу Повітряні Сили ЗСУ збили дві крилаті ракети. Також вдалося знищити 4 ворожі літаки та 1 вертоліт. Крім того, авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала значних ударів по наземних об'єктах російських найманців.

Водночас речник Повітряних Сил зазначив, що зараз у нас вищий показник збиття ворожих ракет, ніж був на початку війни. Він наголосив, що ракета – високоточна зброя і вона має здатність пролітати надзвичайно низько. Це зроблено для того, щоб знищити її було складніше. Але немає нічого неможливого для наших ППО.

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