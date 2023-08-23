Над Тверською областю впав літак Пригожина: всередині був сам голова ПВК "Вагнер"

Над Тверською областю впав приватний літак, який західні ЗМІ пов'язують з Євгенієм Пригожиним. Наразі відомо, що загинуло 10 осіб.

Чи перебував на борту сам Пригожин наразі невідомо. Однак росіяни повідомляють, що той був у списку пасажирів.

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Розбився літак Пригожина

Російські ЗМІ повідомляють, що розбився приватний джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак тримав курс з Москви до Санкт-Петербурга.

Стало відомо, що борт зазнав аварії в Бологовському районі Тверської області. Від самого літака майже нічого не лишилося – він згорів вщент. Наразі відомо, що внаслідок падіння літака загинули всі 10 осіб, що перебували на борту. Троє з них були членами екіпажу.

Росавіація заявила, що Пригожин значився у списку пасажирів. Російські ЗМІ згодом підтвердили смерть голови ПВК "Вагнер".

Причина авіатрощі наразі невідома / Російські ЗМІ

Очевидці стверджують, що перед падінням чули 2 вибухи. Після цього у літака відвалилося крило та стабілізатор. Наближені до "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак Пригожина збили російськими ЗРК С-300. Ще однією версією називають теракт на борту літака.

Другий же літак Пригожина наразі робить зігзаги над Москвою та поводить себе неприродньо. Борт також вилетів з Підмосков'я.

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