Рожеве північне сяйво і таємниче гало: у мережі ширяться гарні фото з українських міст

Увечері 2 травня в низці міст України побачили одразу декілька природних явищ. Утім, є версія, що одне з них має техногенну природу, 24 Канал розкаже деталі.

Буквально день тому українці бачили яскравий метеор. Його зафіксували одразу в шести областях.

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В Україні – північне сяйво

В низці телеграм-каналів поширилися світлини рожевого північного сяйва. Явище локалізується в північно-східних регіонах України.

Північне сяйво в небі України 2 травня 2024 / Фото з телеграм-каналів

Регіонами, де вже бачили незвичне явище, є Київська, Чернігівська, Сумська та Харківська області. Те, що це саме північне сяйво, підтвердив Сумський обласний центр з гідрометеорології.

Північне сяйво на Чернігівщині / Фото підписниці Суспільного

"Північне сяйво на Чернігівщині. Такий вигляд мало небо над Новим Биковом орієнтовно о 22-й годині 2 травня", – зазначили журналісти.

Загадкове гало над Україною

Можливо, північне сяйво пов'язане з потужною магнітною бурею та спалахами на Сонці.

А ще в деяких областях бачили гало навколо Місяця – щонайменше у Києві, Одесі та Дніпрі.

Гало навколо Місяця в Україні 2 травня 2024 / Фото з телеграм-каналів

Якщо наблизити світлини гало, може здатися, що воно схоже на знак гривні.

Гало над Києвом 2 травня 2024 / Фото з телеграм-каналів

Але у ролику воно має досить моторошний вигляд, адже об'єкт ширяє в небі.

Загадковий об'єкт у небі над Києвом: дивіться відео

Утім, є версія, що насправді причина гало – запуск ракети Маска у США. Там бачили другий ступінь носія SpaceX Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion.