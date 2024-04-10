Окупанти вдарили Х-59 у бік Дніпра: ракету знищили над Запоріжжям
Джерело:Повітряне командування "Схід"
Вдень ворог вкотре намагався завдати цинічного удару по території України, під загрозою було Дніпро. Однак ракету вдалося знищити над Запоріжжям.
Моніторингові канали повідомляли про крилату ракету у бік Дніпра. Однак в Запорізькій області її, на щастя, вдалося збити нашим оборонцям неба, передає 24 Канал.
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Над Запоріжжям збили ворожу ракету
О 14:11 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару для східних областей. Згодом о 15:25 моніторингові канали оприлюднили інформацію про ракету у напрямку Дніпра.
Однак вже через кілька хвилин ракета припинила своє існування. Про це повідомили орієнтовно о 15:28. Як з'ясувалося, крилату ракету вдалося збити над Запорізькою областю.
Відповідну інформацію опублікували у Повітряному командуванні "Схід".
В Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено крилату ракету противника,
– йдеться у повідомленні.
Спершу зазначалося, що за попередніми даними наших оборонців, ворог, ймовірно, намагався завдати удару балістичною ракетою "Іскандер-М".
Однак вже згодом стало відомо, що сили ППО насправді збили керовану авіаційну ракету Х-59.
Що відомо про ракету
Х-59 – ракета повітряного базування, призначення для ураження цілей на суходолі або на воді, клас – "повітря – поверхня". Це також і дозвукова ракета середнього радіуса дії, нині дальність ураження складає до 280 кілометрів.
Ракета має різні модифікації: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 тощо.
Вночі ворог також атакував "Іскандерами" та Х-59: що відомо
- У ніч проти 10 квітня російські загарбники цинічно атакували південні регіони нашої держави, застосувавши 17 безпілотників типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.
- Зокрема, Збройні Сили України збили дві крилаті ракети "Іскандер-К", а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку ворог випустив з тимчасово окупованого Криму. Відомо, що ворог цілився передусім на енергетичні об'єкти Півдня.
- Також близько 20:00 було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.
- Як повідомили раніше, відбивали удари російських загарбників зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- Коментуючи цю атаку, начальниця Координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила, що російські війська продовжують регулярно обстрілювати Одесу та область, зокрема з використанням різних видів озброєння.