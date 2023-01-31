Значно підсилить можливості для контрнаступу ЗСУ: яке озброєння потрібне більше за авіацію

На Заході тривають обговорення та консультації щодо надання Україні авіації та далекобійних ракет зокрема ATACMS. Поки що остаточне рішення не ухвалене.

Враховуючи теперішню ситуацію на фронті для України важливо отримати насамперед саме один з цих видів озброєння. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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На його думку, якщо робити вибір між винищувачами і ракетами ATACMS, то отримання ATACMS важливіше сьогодні для ЗСУ.

"А також потрібні GLSDB, щоб комбіновано використовувати обидві ці ракети", – вважає оглядач.

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Ракети можемо отримати за 2 тижні

Він наголосив, що зараз можна дискутувати щодо авіації, але треба розуміти, що це питання буде розв'язане в майбутньому. Нагальна проблема, яку можемо вирішити вже сьогодні своєчасною передачею відповідного озброєння, це саме ATACMS.

За його словами, з авіацію виникне багато ускладнень, пов'язаних з технічною, інфраструктурними складовими, підготовкою необхідної кількості пілотів тощо.

А ракети ми можемо отримати вже за 2 тижні чи місяць. І вони значно підсилять наші можливості з підготовки контрнаступальних дій і їхній активізації,

– зазначив Коваленко.

На думку військово-політичного оглядача, питання щодо ATACMS вирішується дуже давно.

"Я не виключаю, якщо ми не отримаємо літаки F-16, то завтра можемо мати далекобійні ракети. Це може бути тимчасовим розв'язанням цього питання, але все одно не змінює того, що стосовно постачання авіації і надалі буде продовжуватись дискусія і достатньо інтенсивно", – резюмував Олександр Коваленко.

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