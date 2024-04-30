Надання консульських послуг для чоловіків за кордоном: МЗС спростувало поширені міфи

МЗС вирішило спростувати поширені міфи щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. А саме - детальніше розповісти щодо рішення про призупинення прийому нових заяв. Міністерство наголосило, що це тимчасові заходи.

У міністерстві назвали 6 поширених тезисів й відповіли на них однією публікацією. Передусім МЗС заперечило, що рішення позбавило доступу до консульських послуг абсолютно всіх чоловіків за кордоном.

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Кому недоступні консульські послуги за кордоном

Згідно з заявою МЗС, рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Ба більше, прийом нових заяв зупинили лише на обмежений період часу.

Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства,

– сказали в МЗС.

У відомстві також заявили, що після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України "фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців".

Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону. Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами,

– мовиться в повідомленні.

У міністерстві пообіцяли оприлюднити докладні роз'яснення, щойно ця міжвідомча робота буде завершена.

Консульська опіка за кордоном у випадку надзвичайних ситуацій

МЗС наголосило, що рішення про тимчасову зупинку консульських послуг жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України у випадку надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо).

У таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей. Українські консули працюють 24/7, аби жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги. Закликаємо звертатися у таких випадках за телефонами "гарячих ліній",

– заявили у відомстві.

Чи справді це рішення неконституційне

Гарячі лінії МЗС на випадок надзвичайних ситуацій – за посиланням

Також у мережі ходять розмови про те, що це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності. Однак у МЗС наголосили, що це тимчасові заходи – "технічна пауза".

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. Технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію. Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг,

– мовиться у публікації.

Відомство додало, що це рішення було вимушеним і пояснили – річ у тім, що строк розгляду заяв від 23 квітня міг би перевищувати термін вступу в дію нового законодавства.

Мета – забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі. Термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону,

– додали в МЗС.

МЗС заперечує, що зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку

У пресслужбі МЗС повідомили, що всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються "в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон".

Відомство запевнило, що заяви, які вже були в роботі, продовжили опрацьовуватися. Тимчасово призупинений лише прийом нових заяв.

Міністерство зробить рівні умови для чоловіків в Україні та за кордоном

МЗС заявило, що після вступу в дію нових механізмів кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет.

Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном,

– сказали у відомстві.

Крім того, МЗС повідомило, що працює над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України. Він спростить доступ до консульського обслуговування, скоротить час процедур і дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості громадян за кордоном з 2022 року.

Чи дійсно це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини

Міністерство закордонних справ України запевнило, що "про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг".

Українське міністерство вкотре наголосило, що зупинка надання консульських послуг чоловікам призовного віку – тимчасова.