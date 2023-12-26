"Щеплення" від страху: навіщо росіяни поширюють фейки про знищення F-16 в Україні

Україна лише має отримати перші винищувачі F-16 від західних партнерів, а перші українські льотчики тільки закінчили навчання на цих літаках. Проте російські пропагандисти вже повідомили про нібито збиття F-16 їхніми силами.

В Повітряних силах ЗСУ вже спростували цей вкид росіян, які у такий спосіб намагаються заспокоїти своїх вояк. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що окупанти насправді дуже бояться західних винищувачів, які найближчим часом з'являться на озброєнні України.

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Розповсюджують фейки заради хайпу

Поява фейкових повідомлень про нібито ліквідацію F-16 може бути певним "щепленням" росіян від страху перед цією технікою.

Якщо з'являється інформація, що вже знищено буцімто 110 танків Leopard, 110 Abrams або 25 F-16, то російські вояки заспокоюються, мовляв, якщо західну техніку ліквідують, тоді можна бути спокійним. І це означає для них, що це не якась "диво-зброя" і її може будь-хто уразити,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Однак коли згодом з'являються спростування цих фейків, вони тонуть в потоці інформації, яка оновлюються майже кожної секунди.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав "втішними" повідомлення росіян про "збиття F-16". Він підтвердив, що Україна наразі не отримала ці винищувачі. Ігнат припустив, що під кінець 2023 року окупанти вигадають, що ліквідували "щонайменше дві ескадрильї" F-16.

"Так само працюють росіяни в інфопросторі: видали якийсь фейк, зібрали хайп та лайки, отримали нові рекламні контракти. А після ніхто не буде шукати спростування цих вкидів та з'ясовувати, що збито було F-16 не в 2023-му, а у 2018 році і не в Україні, а в Туреччині", – підкреслив Іван Ступак.

Що відомо про надання Україні F-16