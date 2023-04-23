Німецький генерал закликав уряд передати Україні винищувачі F-16
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Німецький генерал покладає пряму відповідальність на федеральний уряд за погане оснащення українських Збройних Сил. Він переконаний, що якби Україну почали озброювати раніше, багатьох страшних подій можна було б запобігти.
67-річний Ерхард Бюлер, чотиризірковий генерал НАТО у відставці, виступає за надання зброї для України. Він звинувачує Німеччину в тому, що вона дуже пізно наважилась надати ЗСУ бронетехніку, бойові танки та бронетранспортери.
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Генерал закликає до швидшого постачання зброї Україні та надання F-16
Бюлер закликає Німеччину та Захід до значно швидшої військової допомоги Україні. Він наголосив, що українським військовим потрібно "більше боєприпасів для ППО, а також бойова авіація".
При цьому генерал зауважив, що має на увазі не німецькі літаки, а "американські F-16". Він пояснив, що у світі величезна кількість цих літаків. І на ринку запчастин до них достатньо.
Йдеться про те, щоб дати українцям можливість у довгостроковій перспективі самим забезпечити безпеку своєї країни,
– сказав Бюлер.
Чому Україні потрібні саме винищувачі F-16
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що F-16 – найпоширеніший літак у світі. Їх є приблизно 4,5 тисячі на озброєння у 25 країн. Також ці літаки суттєво допоможуть завоювати перевагу у повітрі.
- 10 квітня міністр оборони України Олексій Резніков запросив іноземних пілотів, які вміють керувати F-16, приєднатися до Сил оборони. Проте Україна вже має й своїх пілотів та інженерів, які визначені для навчання на західних типах літаків.