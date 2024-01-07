Прем’єр Баварії: Єдиний шанс не дати Росії перемогти – це надання Україні Taurus

В Німеччині точаться гострі дискусії щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Свою думку з цього приводу висловив прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер.

Він заявив, що на Німеччину та Євросоюз чекають "справжні проблеми з безпекою", якщо Росія виграє війну, яку розпочала в Україні. Тому Берлін має допомогти Києву.

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Надасть можливість Україні захиститись

Для Німеччини єдиний вихід, на думку Зьодера, надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Прем'єр Баварії впевнений, що ця зброя надала б можливість Україні "захиститись від постійних атак безпілотників та ракет".

Це єдиний шанс для України здобути свою мужність та не дати Росії перемогти,

– підкреслив Маркус Зьодер.

Taurus Це потужні Це потужні крилаті ракети повітряного базування сумісного виробництва Німеччини та Швеції є аналогом Storm Shadow / SCALP-EG, що виробляють разом Велика Британія та Франція. Проте на відміну від неї Taurus має лише один варіант дальності – понад 500 кілометрів.

Прем'єр Баварії також закликав до серйозного оновлення Бундесверу.

Водночас ми маємо розширити нашу стовідсоткову обороноздатність,

– зазначив він.

За словами Зьодера, збройним силам Німеччині терміново потрібні танки, артилерія та "власна армія дронів".

Що відомо про надання ракет Taurus Україні