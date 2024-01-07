Прем’єр Баварії: Єдиний шанс не дати Росії перемогти – це надання Україні Taurus
Джерело:t-online
В Німеччині точаться гострі дискусії щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Свою думку з цього приводу висловив прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер.
Він заявив, що на Німеччину та Євросоюз чекають "справжні проблеми з безпекою", якщо Росія виграє війну, яку розпочала в Україні. Тому Берлін має допомогти Києву.
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Надасть можливість Україні захиститись
Для Німеччини єдиний вихід, на думку Зьодера, надати Україні далекобійні ракети Taurus.
Прем'єр Баварії впевнений, що ця зброя надала б можливість Україні "захиститись від постійних атак безпілотників та ракет".
Це єдиний шанс для України здобути свою мужність та не дати Росії перемогти,
– підкреслив Маркус Зьодер.
TaurusЦе потужні крилаті ракети повітряного базування сумісного виробництва Німеччини та Швеції є аналогом Storm Shadow / SCALP-EG, що виробляють разом Велика Британія та Франція. Проте на відміну від неї Taurus має лише один варіант дальності – понад 500 кілометрів.
Прем'єр Баварії також закликав до серйозного оновлення Бундесверу.
Водночас ми маємо розширити нашу стовідсоткову обороноздатність,
– зазначив він.
За словами Зьодера, збройним силам Німеччині терміново потрібні танки, артилерія та "власна армія дронів".
Що відомо про надання ракет Taurus Україні
- В Бундестагу зростає тиск на уряд Німеччини щодо надання нашій країні цих ракет. Це рішення підтримали представники партій в парламенті Бундестагу з питань оборони. Також до їхньої думки приєднались речниця з питань оборони від партії "зелених" Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.
- Політики вважають, що Taurus є дуже ефективною зброєю щодо знищення структур постачання та управління в тилу у російського війська.
- Водночас представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт після обстрілів України 29 грудня та 2 січня заявив, що Києву не варто очікувати на постачання ракет Taurus найближчим часом.
- Також, відповідаючи на питання журналістів про позицію уряду Німеччини щодо надання Україні далекобійних ракет, Хебестрайт наголосив, що Берлін "поки що не поставляє Україні Taurus, але уважно стежить за розвитком ситуації".