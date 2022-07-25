У Латвії вважають, що Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну

У всьому світі розуміють, що забагато HIMARS у протистоянні росії не буває. Тож закликають США продовжувати постачати Україні потужні РСЗВ, які допомагають наближати нас до перемоги.

Відповідний заклик прозвучав і від глави МЗС Латвії Едгара Ринкевича. Він наголосив на тому, що Україні потрібно продовжувати надавати РСЗВ HIMARS. І бажано суттєво збільшити їхню кількість.

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HIMARS – замість порожніх розмов

Очільник міністерства наголосив на тому, що упродовж п'яти місяців Україна продовжує протистояти російській агресії. І найважливіше зараз – підтримувати нашу державу.

Замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну,

– наголосив Ринкевич.

Зауважимо, що у США не поспішають надавати Україні достатню кількість HIMARS. Міністр оборони Олексій Резніков закликав передати нам 50 таких установок. Але таку кількість РСЗВ нашій країні відправляти не планують.

HIMARS не буде надто багато

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки HIMARS Україна може отримати. Мовиться усього про 25 – 30 таких установок. Він підкреслив, що про 50 і більше установок складно говорити бодай тому, що таку кількість зібрати буде непросто. Натомість до РСЗВ США планують ще й надати більше артилерії, а також снарядів до HIMARS.

Водночас додамо, що у США наразі навіть не підіймають питання далекобійних снарядів до HIMARS. Джо Байден раніше підкреслив, що зробить усе можливе для підтримки оборони України. Водночас він побоюється розв'язання Третьої світової війни. Тож з цією метою боєприпасів для РСЗВ, які можуть влучати у ціль на відстань 300 кілометрів, нам поки не передаватимуть.

Раніше у NASA поділились своїми спостереженнями. Космічне агентство зауважило, що HIMARS уже приносить бажані результати. Про це свідчить бодай зменшення кількості артилерійських обстрілів на фронтах в Україні.

Ворогові зараз буквально доводиться змінювати свою стратегію ведення війни. Замість масованих артилерійських обстрілів окупанти все частіше займаються маскуванням. Ба більше, вони на регулярній основі змінюють розташування груп своєї техніки.

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