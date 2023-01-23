Залишилось лише останні пів кроку, – Кулеба про постачання танків Україні

Німеччина досі блокує надання бойових танків Leopard 2 нашій державі країнами Заходу. Однак Глава Міністерства закордонних справ переконаний, що невдовзі Берлін "дасть зелене світло" та Збройні Сили отримають потужну військову техніку від партнерів.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Німеччина є тією країною, у перемовинах з якою наші дипломати повинні "вигризати" зброю. Така ж історія, власне, з танками Leopard. Зауважмо, що про це міністр сказав в ефірі національного телемарафону.

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Є зрушення у темі постачання танків

За словами глави відомства, часто партнери говорять про те, що надання певного виду озброєння є неможливим. Однак здебільшого трапляється так, що країни Заходу раптово змінюють свої рішення.

Я говорив і продовжую це робити, що у питанні танків залишилось зробити пів кроку. Ми вже отримали британські танки Challenger, про які нам колись говорили, що це неможливо,

– сказав Кулеба.

Водночас він згадав, що Франція надасть Збройним Силам легкі танки та розмірковує про те, аби надати українській армії танки Leclerc. Власне, у Кулеби немає сумнівів, що"Леопарди" також зовсім скоро до нас приїдуть. Як зазначив міністр, "ми перебуваємо у фінальній стадії щодо цього питання".



Що потрібно знати про танки Leopard / Картинка 24 Каналу

"Надання кожного типу озброєння було проблемним для Німеччини"