Надія на інформаторів МВС і СБУ, – Пархоменко сказав, чи знайдуть винного у замаху на Шефіра
Джерело:24 канал
Шансів знайти людину, яка здійснила замах на Сергія Шефіра, дуже небагато. Адже за часів незалежності не розкрили жодну таку резонансну справу.
Ймовірно, не вдасться знайти і зброю. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з особистої безпеки Сергій Пархоменко.
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За його словами, схожі злочини готують дуже скрупульозно, зокрема пропрацьовують варіанти відходу і утилізації зброї.
Вся надія має бути лише на негласний апарат, на так званих "інформаторів", які повинні бути як у МВС, так і у СБУ, які слухають, знаходять інформацію, передають її,
– наголосив Пархоменко.
Він відзначив, що чим більше буде речових доказів, тим більша ймовірність, що правоохоронці все ж вийдуть на слід виконавців, а далі – і на замовників.
Пархоменко: Хотіли ліквідувати, а не налякати
Працівники Федерального бюро розслідувань, як зауважив експерт, мають інформацію у всьому світі, доступу до якої не мають правоохоронці. "Вони можуть дати завдання і шукати ймовірні зачіпки, вказати на нюанси", – пояснив Пархоменко.
Якби його (Шефіра – 24 канал) хотіли налякати, то стріляли б по асфальту, у фари чи колеса. В цьому випадку стріляли на ураження. У стрілка було 1,5 – 2 секунди. Він зробив максимально все, що міг. Налякати не хотіли, просто хотіли ліквідувати.
Експерт прокоментував замах на Шефіра: дивіться відео
Що треба знати про замах на Шефіра
- На першого помічника президента Сергія Шефіра, який 22 вересня їхав на роботу, здійснили замах.
- Попри всі намагання нацгвардійців, рятувальників, поліцейських і водолазів, наразі знайти стрілка не вдалося.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що не виключає того факту, що нападників на помічника президента можуть і не знайти.
- У Кремлі вже відреагували на інцидент і заявили, що нібито непричетні.
- Замах на помічника Володимира Зеленського допоможуть розслідувати і США.