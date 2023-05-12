Відкинули ворога на кількох напрямках: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський 12 травня провів чергове засідання Ставки. Під час нього доповіли командувачі найгарячіших напрямків.

Зеленський розповів, що почули доповідь генерала Сирського. Його підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

До речі Скоро зможемо оголосити дуже важливі новини, – Зеленський у зверненні до українців

Як пройшла Ставка

Також доповідав і генерал Тарнавський про актуальну ситуацію в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.

На засіданні визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

Крім того, заслухали важливі доповіді головнокомандувача Залужного, міністра Резнікова, Генштабу та міністра стратпрому Камишина. Звірили всі довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет.

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