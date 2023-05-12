Відкинули ворога на кількох напрямках: Зеленський провів важливе засідання Ставки
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 12 травня провів чергове засідання Ставки. Під час нього доповіли командувачі найгарячіших напрямків.
Зеленський розповів, що почули доповідь генерала Сирського. Його підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.
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Як пройшла Ставка
Також доповідав і генерал Тарнавський про актуальну ситуацію в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.
На засіданні визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.
Крім того, заслухали важливі доповіді головнокомандувача Залужного, міністра Резнікова, Генштабу та міністра стратпрому Камишина. Звірили всі довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет.
Попереднє засідання Ставки
- Зеленський проводив Ставку і 8 травня. Тоді говорили про ситуацію на фронті та наслідки повітряних атак, а також їхнє запобігання. У той день Росія здійснила чергову ракетну атаку.
- Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності таких оперативно-стратегічних угруповань військ: "Хортиця"; "Таврія"; "Одеса"; "Північ".
- Крім того, учасники Ставки проаналізували стан забезпечення підрозділів ЗСУ озброєнням і боєприпасами. Обговорили стан підготовки та комплектування новостворених бригад.
- До слова, Зеленський зазначав, що під час засідання ключовою була доповідь глави ГУР Міноборони Кирила Буданова.