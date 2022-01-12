Надзвичайні можливості, – у Силах тероборони пояснили закон про національний спротив

З початку 2022 року вступив в дію Закон про національний спротив. На його основі уже створили унікальний та самостійний рід Збройних сил України.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. Він зазначив, що тероборона підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України.

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Для чого ухвалили закон

"Закон про основи національного спротиву дає надзвичайні можливості для розгортання серйозної системи територіальної оборони в Україні", – підкреслив військовий.

За його словами, зараз формують командування сил територіальної оборони, яке дислокуватиметься в Києві разом із підрозділами забезпечення. Крім того, створюють регіональні управління, які дислокуватимуться у:

Рівному;

Дніпрі;

Львові;

Одесі.

Скільки військовослужбовців у теробороні

До складу регіональних управлінь входитимуть бригади та окремі батальйони.

Як зазначив Галушкін, загальна чисельність сил територіальної оборони, як і визначено законом, складатиме 10 тисяч військовослужбовців. Вони проходитимуть службу в штаті мирного часу.

При батальйоні й бригаді закріплюватиметься певна кількість військовослужбовців, які здатні забезпечити швидке розгортання сил територіальної оборони до повного штату воєнного часу. Юрій Галушкін Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ

Він підкреслив, що на 10 тисяч військовослужбовців тероборони закріплять резерв у кілька десятків тисяч захисників. Водночас Сили територіальної оборони ЗСУ забезпечать їх зброєю, спорядженням і готуватимуть до виконання завдань.

Коли укомплектують штат

За словами військового, зараз формують 25 бригад територіальної оборони у кожній області. Водночас кількість батальйонів залежатиме від кількості районів.

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"У найкоротший термін ми укомплектуємо наші військові частини до штату мирного часу не менше ніж на 70%. До кінця лютого 2022 року вже отримаємо цей показник", – повідомив Галушкін.

Галушкін розповів про особливості закону про національний спротив: дивіться відео

Сили територіальної оборони: що відомо

З 1 січня 2022 року вступив у дію Закон "Про основи національного спротиву". Він передбачає залучення громадян України до захисту своєї держави.

Водночас президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Юрія Галушкіна. Він досвідчений бойовий генерал, учасник миротворчої операції в Косові та був залучений до Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

У Міноборони вже повідомили, кого залучатимуть до територіальної оборони. Насамперед мовиться про тих, хто пройшли військову службу.