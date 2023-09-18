"Намагалися вдарити по нафтобазі під Рязанню": росіяни жаліються про нову "атаку безпілотниками"

Росіянам вчергове примарилися у небі невідомі безпілотники, які буцімто намагалися атакувати їхню країну. Так, жителі країни-агресорки знову бідкають про атаку на нафтобазу під містом Рязань.

За словами очевидців, на цій нафтобазі зосереджена велика кількість паливних резервуарів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Нафтобазу під Рязанню намагалися атакувати невідомі БпЛА

Російські пропагандисти розповідають, що ця атака буцімто сталася о пів на п'яту ранку 17 вересня на території Рязанської нафтопереробної компанії в Залізничному районі Росії. Зокрема, окупанти стверджують, що нібито безпілотник літакового типу спробував атакувати резервуар із кількома тисячами тонн бензину.

Проте, як стверджують росіяни, дрон "лише залишив невелику вм'ятину на резервуарі". Пропагандисти також сказали, що російські правоохоронці вже намагаються виявити, звідки був запущений цей невідомий безпілотник.

Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок цієї атаки. Крім цього, справжні масштаби пошкоджень на нафтобазі дізнатися важко, оскільки росіяни, зазвичай, приховують правдиву інформацію від суспільства.

Під Воронежем безпілотник вибухнув під час огляду Росгвардією

Російські телеграм-канали також повідомляють, що того ж дня під Воронежем безпілотник вибухнув під час його огляду співробітниками Росгвардії.

Зокрема, пропагандисти стверджують, що вранці 17 вересня місцеві жителі виявили на 25 кілометрі траси "Воронеж – Нововоронеж", на території радгоспу "Воронежский" невідомий безпілотник. Незабаром на місце прибули вибухотехніки Росгвардії, і коли вони почали оглядати безпілотник, то він вибухнув.

Росіяни зазначили, що постраждалих внаслідок цього інциденту нібито немає. Крім цього, окупанти не зазначали, чи є пошкодження на території їхнього радгоспу під Воронежем.

У Росії останнім часом доволі гучно