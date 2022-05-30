Нафтове ембарго та поставки зброї: ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – стрім українського журналіста Романа Цимбалюка з російським публіцистом Андрієм Піонтковським. Вони обговорюють, зокрема, питання нафтового ембарго.

Одним із головних тем стріму з Андрієм Піонтковським на 24 каналі стала поставка зброї Збройним Силам України від партнерів з Заходу.

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Андрій Піонтковський разом із Романом Цимбалюком обговорять, зокрема, скільки зброї Заходу потрібно поставити Україні.

Ще однією ключовою темою стріму стало питання запровадження ймовірного нафтового та газового ембарго на російську нафту. Російський публіцист пояснить, що поки заважає Євросоюзу запровадити такі обмеження проти Росії.

Стрім Цимбалюка з Піонтковським розпочався на ютубі 24 каналу о 19:30 30 травня. Його можна переглянути за посиланням.

Стрім Піонтковського з Цимбалюком: дивіться онлайн відео

Попередні заяви Андрія Піонтковського на 24 каналі

Минулого тижня, під час стріму 23 травня, російський опозиційний публіцист із Вашингтону Андрій Піонтковський заявив, що керівники Німеччини, Франції та Італії звикли комфортно працювати з Володимиром Путіним.

До того ж, як вважає Піонтковський, Франція та Німеччина має не повністю проукраїнську позицію та часто підігрує Кремлю. Все через те, що ці країни насправді бояться перемоги України у війні з Росією.

Крім того, тоді публіцист прокоментував ймовірність розведення військ на лінії фронту. Мовилось, зокрема, про заяву Володимира Зеленський, яку Піонтковський назвав "блискучою".

Втім, на думку Піонтковського, російське керівництво не цікавить реальне зупинення вогню, а лише роль Росії, яку остерігається Захід.

На початку травня під час стріму на 24 каналі Піонтковський зробив ще одне важливе припущення. За його словами, російський режим вже абсолютно залежний від Китаю. Китай – один з головних бенефіціарів цієї війни.

Втім, як заспокоює Піонтковський, Росія приречена на поразку у війни проти України. Крім того, цю поразку вже почала усвідомлювати політична верхівка країни-агресорки. Водночас час президент Росії Володимир Путін – вже політичний труп.

Також російський опозиційний публіцист припускав, що диктатор Путін вже готується до капітуляції.