Нагадали про злочинні дії Путіна: біля посольства Білорусі в Києві відбувся протест

18 вересня 2021 , 14:22
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Джерело:

Укрінформ

У столиці України відбулась акція протесту. Мітингувальники зібрались біля посольства Білорусі, аби вкотре нагадати про злочинні дії Кремля.

Приблизно 30 активістів вийшли для того, щоб відзначити – Росія намагається поглинути Білорусь. Десятки людей тримали в руках плакати з патріотичними гаслами.

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Як відбувалась акція протесту

Протестувальники висвітлили на посольстві Білорусі, за допомогою проєктора, карикатуру на Володимира Путіна і гасла:

  • "Путін – загроза всьому людству";
  • "Війна Росії – не війна Білорусі"; "
  • "Білорусь, збережи свою незалежність".

Організатори мітингу відзначили, що таким способом активісти хочуть звернути увагу людей на військові навчання, які проводять Росія і Білорусь.


На посольстві зобразили карикатуру / Фото Укрінформу

Окрім цього, протестувальники вважають, що держава-агресорка загалом хоче захопити весь пострадянський простір. 

До речі! Представник Донбасу в українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Росія хоче контролювати Білорусь та Україну, а також – талібів.

Мітингувальники вважають, що в Білорусі є реальна загроза проведення "Придніпровського" або "Абхазького" сценарію.


Активісти вийшли із патріотичними плакатами / Фото Укрінформу

Росія намагається поглинути Білорусь: коротко

  • Росія через військові навчання перенесла свої війська на територію Білорусі. 
  • Окрім цього, Лукашенко та Путін остаточно домовилися про створення між державами Союзної держави.
  • Країни мають намір до 1 грудня 2023 року підписати договір про об'єднання ринку газу.
  • У Кремлі допускають і політичну інтеграцію країн. 
  • За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, таке взаємопоєднання – це тисячі кілометрів небезпеки для України.
Автор: Анастасія Мигидюк