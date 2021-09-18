Нагадали про злочинні дії Путіна: біля посольства Білорусі в Києві відбувся протест
Джерело:Укрінформ
У столиці України відбулась акція протесту. Мітингувальники зібрались біля посольства Білорусі, аби вкотре нагадати про злочинні дії Кремля.
Приблизно 30 активістів вийшли для того, щоб відзначити – Росія намагається поглинути Білорусь. Десятки людей тримали в руках плакати з патріотичними гаслами.
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Як відбувалась акція протесту
Протестувальники висвітлили на посольстві Білорусі, за допомогою проєктора, карикатуру на Володимира Путіна і гасла:
- "Путін – загроза всьому людству";
- "Війна Росії – не війна Білорусі"; "
- "Білорусь, збережи свою незалежність".
Організатори мітингу відзначили, що таким способом активісти хочуть звернути увагу людей на військові навчання, які проводять Росія і Білорусь.
На посольстві зобразили карикатуру / Фото Укрінформу
Окрім цього, протестувальники вважають, що держава-агресорка загалом хоче захопити весь пострадянський простір.До речі! Представник Донбасу в українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Росія хоче контролювати Білорусь та Україну, а також – талібів.
Мітингувальники вважають, що в Білорусі є реальна загроза проведення "Придніпровського" або "Абхазького" сценарію.
Активісти вийшли із патріотичними плакатами / Фото Укрінформу
Росія намагається поглинути Білорусь: коротко
- Росія через військові навчання перенесла свої війська на територію Білорусі.
- Окрім цього, Лукашенко та Путін остаточно домовилися про створення між державами Союзної держави.
- Країни мають намір до 1 грудня 2023 року підписати договір про об'єднання ринку газу.
- У Кремлі допускають і політичну інтеграцію країн.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, таке взаємопоєднання – це тисячі кілометрів небезпеки для України.